شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل هابيتات مصر: المشروعات القومية المصرية تمثل طفرة في جودة حياة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

أشاد أحمد رزق ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة "الهابيتات"، بالاهتمام الذي أولته الحكومة المصرية للمشروعات القومية والتي تمثل طفرة تمس بشكل مباشر جودة حياة المواطن في مجالات مختلفة منها المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية في النقل والطاقة.

ولفت أحمد رزق ممثل موئل الأمم المتحدة في مصر إلى أن مؤتمر اليوم الذي يحمل عنوان "الابتكار من أجل التأثير: تعزيز التزام الشركات بالتنمية المستدامة" يهدف إلى تضافر جميع الجهات ودمج شركاء التنمية في كل المجالات من القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية والقطاع المصرفي وجهات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

كما أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أهمية دور الصندوق في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة.

وأكد أحمد رزق ممثل موئل الأمم المتحدة في مصر أن ورش عمل اليوم ستتناول العديد من الموضوعات الهامة منها التنقل الحضري والمستدام وقضايا المناخ لافتا إلى أهمية المنتدى الحضري العالمي الذي عقد في القاهرة ومدي نجاحه في الوصول لمخرجات تناولت تنافسيه المدينة وإنتاجيتها والموضوعات الخاصة بدمج الشباب والمرأة والمدن الأمنه التي تؤثر علي جودة الحياة.

ودعا أحمد رزق ممثل موئل الأمم المتحدة إلى استغلال ورش العمل اليوم التي تضم كوكبة من المسؤولين بمختلف القطاعات للوصول الي شراكات وبرامج تساهم في دعم التنمية الحضرية المستدامة بمختلف قطاعاتها.