شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة البحيرة عقب ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

تكثف مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، جهودها المبذولة للانتهاء من أعمال تصحيح ومراجعة أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

ومن المنتظر إعلان نتائج الشهادة الاعدادية على المواقع الاليكترونية الخاصة بالمحافظة والتربية والتعليم، فور اعتمادها رسميا من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

ويمكن الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة ،فور ظهورها على الرابط من هنا

من جانبه أعرب يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن بالغ شكره وتقديرة لكل من ساهم في انجاح امتحانات الشهادة الاعدادية، مشددا على ضرورة مراعاة الدقة فى رصد درجات الطلاب فى أعمال التصحيح لضمان إعطاء كل طالب حقه كاملاً فى اطار من العدالة وتكافؤ الفرص مع الالتزام بالدقة والمعايير المحددة في عملية التصحيح، وكانت محافظة البحيرة، قد شهدت ، يوم 31 مايو الماضى، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث أدى أكثر من 128 ألف طالب وطالبة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، لإجراء إمتحانات الشهادة الاعدادية ،وتم التنبيه على جميع العاملين في الإدارات التعليمية بالتحلي بروح الفريق الواحد والالتزام التام بالجدية والانضباط واتباع التعليمات الصادرة بشأن ضوابط الامتحانات.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 124 ألفً طالباً وطالبة موزعين على 574 لجنة في نطاق 18 إدارة تعليمية، فيما تقدم 4622 طالباً وطالبة من طلاب الإعدادية المهنية لأداء الامتحانات أمام 23 لجنة في 14 إدارة تعليمية.

كما أدى 37 طالباً وطالبة من فئة الصم وضعاف السمع امتحاناتهم في 4 لجان موزعة على إدارات دمنهور، كفر الدوار، إيتاي البارود، وشبراخيت، بالإضافة إلى 11 طالباً من المكفوفين قاموا بتأدية الامتحانات في لجنة واحدة تابعة لإدارة دمنهور التعليمية.