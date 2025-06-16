شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2025، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة العام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%.

وننشر فيما يلي أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة:





































































وأوضح محافظ الجيزة، أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

وأشار المحافظ، إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

واعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 95.31% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.10%.

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث إن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة، وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.