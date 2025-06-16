شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: إسرائيل تستهدف إيران بقائمة أهداف موسعة تتجاوز المنشآت النووية والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة واشنطن بوست إن إسرائيل تستهدف على ما يبدو النظام فى إيران بقائمة أهداف موسعة، مشيرة إلى أن هذه الأهداف تتجاوز المنشآت النووية الإيرانية.

وأشارت الضربات الإسرائيلية التى استهدفت منشآت إنتاج الطاقة الإيرانية ومصانعها وقطاع الطيران، إلى بدء مرحلة أوسع وأكثر حدة من الصراع، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافًا جديدة فى عمق المدن والبلدات الإيرانية.

وتحدث سكان طهران عن وقوع أعنف موجة من الهجمات حتى الآن بعد ظهر الأحد، حيث سُمع دوى انفجارات كل نصف ساعة. وأفاد الجيش الإسرائيلى بقصف "أكثر من 80 هدفًا" فى طهران وحدها ليلة السبت، وبحلول ظهر الأحد، قال إنه تم قصف أكثر من 250 هدفًا وأكثر من 720 مكونًا.

ورأت الصحيفة أن هذه الأهداف تشير إلى توسع أهداف الحرب الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من المنشآت النووية الإيرانية التى هيمنت خلال الأيام الأولى من الصراع. فمن خلال ضرب الصناعة الإيرانية، وقوات الأمن المحلية، والبنية التحتية، تهدف إسرائيل إلى إضعاف الدولة الإيرانية، وإلحاق المزيد من الضرر باقتصاد البلاد المتعثر أصلًا، وربما إحداث تغيير فى النظام، وفقًا لمحللين ومسئولين سابقين.

بدا أن هذا التحول بدأ بضربات على البنية التحتية للطاقة. وهاجمت إسرائيل حقل فارس الجنوبى الإيرانى، أكبر حقل للغاز الطبيعى فى العالم، مما أدى إلى تعليق جزئى للإنتاج وإشعال حريق. وأدى هجوم آخر على مستودع وقود خارج طهران إلى اندلاع حريق هائل، جذب حشدًا من الناس الذين التقطوا مقاطع فيديو وصورًا عبر الهاتف المحمول.

وفى أماكن أخرى يوم الأحد، استهدفت غارات جوية مطارات، ومصانع إلكترونيات، ومراكز شرطة، وموقع صيانة طائرات، ومكتبًا ينسق مساجد طهران، وفقًا لفيديوهات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعى وتقارير إعلامية رسمية. وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو التى بُثت عقب الغارات من المناطق الحضرية مواقع الغارات على بُعد أمتار قليلة من حركة المرور والمشاة. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 224 شخصًا فى الهجمات منذ يوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد نيفيو، المسؤول السابق فى وزارة الخارجية والبيت الأبيض فى إدارة أوباما والمتخصص فى شئون إيران، قوله إن الأمر يبدو وكأن هذه الخطوة تمثل نهايةً لتغيير النظام، وليس القضاء على البرنامج النووى. وأضاف أن إسرائيل ربما قررت أن أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى هى الإطاحة بالنظام الإيرانى، لكنه حذر من أن هذه الاستراتيجية "مناورة عالية المخاطر".