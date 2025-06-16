شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أسامة شلتوت يبحث تشكيل لجنة مصرية متخصصة لتزويد الكويت بالعمالة الماهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش سفير مصر لدى الكويت السفير أسامة شلتوت، مع مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف فى الكويت مرزوق ضيف الله العتيبى، تشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة العمل المصرية للتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديد وتزويد السوق المحلى بالعمالة المصرية الماهرة، وفقا لاحتياجات القطاعات المختلفة فى الدولة وبما يضمن جودة العمالة وكفاءتها، مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل الكويتى.

جاء ذلك خلال استقبال مرزوق ضيف الله العتيبي، السفير أسامة شلتوت، والوفد المرافق له بمقر الهيئة.

وأعرب السفير أسامة شلتوت، عن سعادته باللقاء، وأثنى على مسئولي الهيئة لما يقدمونه من خدمات لصالح العمالة في قضايا القوى العاملة وعن سعيهم الدائم لتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

من جهتها، رحبت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بهذه الخطوة التي تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين وتحقيق التوازن في سوق العمل من خلال استقدام عمالة مدربة ومؤهلة بما يلبي متطلبات التنمية ويسهم في تحسين بيئة العمل.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل؛ لضمان نجاح هذه المبادرة بما يخدم مصالح الطرفين ويعكس عمق العلاقات المصرية الكويتية.