شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنّعة محليًا بنسبة مكون 45% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس السيسى عددًا من سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون 45% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الرئيس السيسى يؤكد أهمية دور الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.وزارة التعليم: ليس ضروريا حصول الطالب على نفس رقم نموذج الأسئلة بالثانوية
طمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة ، مؤكدة على أنه ليس شرطا للحصول على نفس رقم نموذج الأسئلة فى جميع المواد، موضحة أنه قد يكون الطالب تسلم فى امتحان الدين نموذج رقم أ وقد يحصل على نموذج رقم ج فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية التى يؤديها الطلاب غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن الأسئلة موحدة فى النماذج الامتحانية الأربعة ولكنها مختلفة فى ترتيبها ومن ثم هناك تكافؤ فرص فى جميع الأسئلة بالنماذج الامتحانية الأربعة، ولكن يجب ويشترط على الطالب كتابة رقم النموذج داخل كراسة البابل شيت حيث أنه أمرا ضروريا للغاية حتى يتم تصحيح كراسة الإجابة وفق نموذج الإجابة الخاص بها.
أكدت محافظة القاهرة أنه غير مسموح بتداول نتيجة امتحان الفصل الأول، أو الثانى للشهادة الإعدادية وسنوات النقل للتعليم الأساسى بأى وسيلة نشر بغير موافقة كتابية رسمية من المحافظة حرصًا على ضمان صحة بيانات النتائج التى يحصل عليها الطلاب.
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل "ورقيا"، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، وحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.
قالت صحيفة واشنطن بوست إن إسرائيل تستهدف على ما يبدو النظام فى إيران بقائمة أهداف موسعة، مشيرة إلى أن هذه الأهداف تتجاوز المنشآت النووية الإيرانية.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جراء الهجوم الإيراني الأخير إلى 287.انخفاض طفيف بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة
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