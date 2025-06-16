شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والتاريخ.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وأول أيام العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام هجري جديد وهو عام 1447 هجريا، ومع قربه يبدأ الكثير من المواطنين فى البحث والسؤال حول موعد رأس السنة الهجرية خاصة وأن هذا اليوم يعتبر إجازة رسمية ومناسبة دينية مهمة .

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. دار الإفتاء تستطلع الهلال 25 يونيو

من المقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجريًا يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، حيث تُعدّ الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حدثًا محوريًا هامًا في تاريخ البشرية جميعًا، ولم تكن مجرد انتقال جغرافي من مكان لآخر، بل كانت نقطة تحول جوهرية رسمت مسار الدعوة الإسلامية ومهدت لقيام الدولة الإسلامية، في الأول من محرّم من كل عام هجري.

وتستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر محرم لعام 1447 هجرياً وتحديد رأس السنة الهجرية 2025 ، بعد غروب شمس يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجارى، وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

وينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، وتشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.

الإجازات الرسمية فى مصر 2025:

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين احتفالات نصر السادس من أكتوبر