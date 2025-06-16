شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا.. مراجعة دقيقة بالكنترول قبل إعلانها رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل كنترول تعليم قنا رصد وتصحيح الدرجات لانتهاء من أعمال نتيجة الشهادة الإعدادية والإعلان عنها فور اعتمادها من محافظ قنا.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بقنا، أنه يتم التزام الدقة والحيدة التامة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة الدرجات من قبل موجهي العموم والأوائل لعدم إغفال أي إجابات من قبل الطلاب والوقوف في صف الطالب، مع اليقظة لرصد أي علامات أو إجابات متشابهة ومكررة داخل نفس المظروف.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من قبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الخليج 365 وبوابة محافظة قنا.



