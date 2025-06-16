شكرا لقرائتكم خبر عن من هي بليز مترويلي أول امرأة تتولى قيادة جهاز الاستخبارات البريطانى MI6؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، السير كير ستارمر أن امرأة ستتولى قيادة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني MI6 لأول مرة فى تاريخ بريطانيا.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بليز مترويلي، ضابطة الاستخبارات المهنية التي انضمت إلى الجهاز عام 1999، ستتولى منصبها خلفًا للسير ريتشارد مور في الخريف، لتصبح الرئيسة الثامنة عشرة للجهاز.

وتشغل مترويلى، البالغة من العمر 47 عامًا، حاليًا منصب المدير العام لقسم كيو في MI6، المسئول عن التكنولوجيا والابتكار، وشغلت سابقًا مناصب أخرى بمستوى مدير في MI6 وMI5، جهاز الأمن الداخلي ومكافحة التجسس.

ووفقًا لتفاصيل سيرتها الذاتية الموجزة الأخرى الواردة في الإعلان، فقد درست الأنثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة كامبريدج، وقضت جزءًا كبيرًا من حياتها المهنية في أدوار عملياتية في الشرق الأوسط وأوروبا.

وقال ستارمر: "يأتي التعيين التاريخي لبليز متريويلي في وقتٍ لم يكن فيه عمل أجهزة استخباراتنا أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى. تواجه المملكة المتحدة تهديداتٍ على نطاقٍ غير مسبوق، سواءً من المعتدين الذين يرسلون سفن التجسس إلى مياهنا الإقليمية أو من المتسللين الذين يسعون بمخططاتهم الإلكترونية المتطورة إلى تعطيل خدماتنا العامة".

وقالت متريويلي، التى مُنحت وسام رفيق القديس ميخائيل والقديس جورج العام الماضي: "أشعر بالفخر والشرف لتكليفي بقيادة الجهاز. يلعب جهاز الاستخبارات الخارجية (MI6) دورًا حيويًا - مع جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5) ومقر الاتصالات الحكومية (GCHQ) - في الحفاظ على سلامة الشعب البريطاني وتعزيز مصالح المملكة المتحدة في الخارج. أتطلع إلى مواصلة هذا العمل جنبًا إلى جنب مع ضباط وعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية (MI6) الشجعان وشركائنا الدوليين العديدين".

وعلى عكس وكالات التجسس البريطانية الشقيقة، لم ترأس جهاز الاستخبارات الخارجية (MI6) امرأةً منذ تأسيسه عام 1909. وقد قادت كلٌّ من ستيلا ريمينجتون وإليزا مانينجهام-بولر جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5)، والرئيسة الحالية لجهاز الاتصالات الحكومية (GCHQ) هي آن كيست-بتلر، أول قائدةٍ له.

واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تعيين مترويلي مثالٌ على محاكاة الحياة للفن. سيتذكر عشاق السينما دور جودي دينش كرئيسة لـ جيمس بوند، "إم"، على مدار 17 عامًا من السلسلة.

ووفقًا للعرف، يُعرف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (MI6) داخليًا باسم "سي"، وهو الضابط الوحيد في الوكالة الذي يُعلن عن اسمه ويُعلن عنه علنًا، ويتخذ تدريجيًا صورةً أكثر علنيةً من خلال إلقاء خطاباتٍ ومنشوراتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية مور قريبًا. وقد أمضى ما يقرب من خمس سنوات في هذا المنصب، الذي تولى مهامه في سبتمبر 2020. وتُعتبر خمس سنوات الحد الأقصى المُعتد به لرؤساء الاستخبارات البريطانية، الذين ينتقلون عادةً إلى الاستشارات والقطاع الخاص.

وعلى عكس خليفته، التي أمضت مسيرتها المهنية في جهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية (MI5) و(MI6)، كان تعيين مور رفيع المستوى نسبيًا، كونه دبلوماسيًا إذ أمضى ما يقرب من أربع سنوات سفيرًا لبريطانيا في تركيا.