شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقّد لجنة امتحانات طلاب فلسطين ويحثّهم على الاجتهاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، لجنة امتحانات طلاب دولة فلسطين، المنعقدة بمقر بيت شباب 15 مايو، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة النحو، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجان الامتحانات.
وخلال لقائه مع طلاب فلسطين عقب انتهاء الامتحانات اليوم، عبَّر فضيلته عن اعتزازه بطلاب فلسطين الدارسين في الأزهر، مؤكدًا أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المؤسسة الأزهرية، ويحظون باهتمام ورعاية خاصة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انطلاقًا من رسالة الأزهر العلمية والإنسانية.
ووجَّه الشيخ عبد الغني كلمة تشجيعية للطلاب، دعاهم فيها إلى مواصلة الجد والاجتهاد، والتسلح بالعلم، والتحلي بالعزيمة والصبر، مشيرًا إلى أنَّ ما يبذلونه من جهد سيعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم، وأنهم يمثلون طليعة شبابية واعدة في مسيرة النهوض بالمجتمع الفلسطيني.
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