شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم وقف عقد القران حال ظهور أمراض بفحوصات المقبلين على الزواج؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 16 يونيو 2025 12:36 م
قالت وزارة الصحة والسكان: يقوم طالبو شهادات فحص المقبلين على الزواج باستلام نتائج الفحوصات ولا يتدخل مقدمو الخدمة الطبية في قرار الزواج إطلاقًا فهو قرار خاص بالطرفين فقط.
وتابعت وزارة الصحة والسكان : دورنا هو الحفاظ على صحة وسلامة الأسرة المصرية بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة وتقديم المشورة الطبية عند الحاجة.
وتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى:
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.
2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.
3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.
4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواجخلال 14 يوما من إجراء التحاليل.
5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.
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