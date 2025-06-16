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هل يتم وقف عقد القران حال ظهور أمراض بفحوصات المقبلين على الزواج؟

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هل يتم وقف عقد القران حال ظهور أمراض بفحوصات المقبلين على الزواج؟

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 16 يونيو 2025 12:36 م

قالت وزارة الصحة والسكان: يقوم طالبو شهادات فحص المقبلين على الزواج باستلام نتائج الفحوصات ولا يتدخل مقدمو الخدمة الطبية في قرار الزواج إطلاقًا فهو قرار خاص بالطرفين فقط.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : دورنا هو الحفاظ على صحة وسلامة الأسرة المصرية بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة وتقديم المشورة الطبية عند الحاجة.

وتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواجخلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.

الصحة ، فحص المقبلين على الزواج ، شهادات فحص المقبلين على الزواج

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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