شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم وقف عقد القران حال ظهور أمراض بفحوصات المقبلين على الزواج؟ والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان: يقوم طالبو شهادات فحص المقبلين على الزواج باستلام نتائج الفحوصات ولا يتدخل مقدمو الخدمة الطبية في قرار الزواج إطلاقًا فهو قرار خاص بالطرفين فقط.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : دورنا هو الحفاظ على صحة وسلامة الأسرة المصرية بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة وتقديم المشورة الطبية عند الحاجة.

وتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواجخلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.

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