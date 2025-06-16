شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدًا 22 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام لأرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري غداً الثلاثاء، 22 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلي أرض الوطن بواقع، 8 رحلات جدة - القاهرة، ورحلتين جدة - باماكو، و11 رحلة المدينة المنورة - القاهرة، ورحلة المدينة المنورة - أسوان.

وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة والسياحة وحجاج قرعة الجيزة وبورسعيد والشرقية والدقهلية وتضامن القاهرة والأسكندرية والمنوفية وأسوان والمنيا، وحجاج دولة مالي، والحجاج الفلسطينين، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

وتنقل الشركة الوطنية مصر للطيران خلال موسم الحج هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.