شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتابع إصلاح هبوط الصرف الصحى بمنطقة العطور فى الحوامدية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الإصلاح الجارية لهبوط الصرف الصحي الذى وقع بمنطقة العطور بمدينة الحوامدية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال تفقده لأعمال الإصلاح، استمع النائب لمخطط الأعمال من مسؤلى شركة مياة الحيزة والشركة المنفذة، موجهًا بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية والمتابعة الدورية لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول المحددة دون تأخير ورفع كفاءة وإعادة تمهيد الطريق لفتحه أمام حركة المارة والمركبات بصورته الطبيعية.

وتابع نائب المحافظ، انتظام سير العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لمدينة الحوامدية مشددا بالأسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

وعقد النائب اجتماعًا مع مسؤولي المدينة لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين علي أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بنطاق المدينة.

رافق نائب المحافظ، هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤولي شركة مياة الجيزة والشركة المنفذة للأعمال.



نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحى بمنطقة العطور فى الحوامدية



نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحى بمنطقة العطور