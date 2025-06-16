شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب أولياء أمور طلبة الثانوية العامة بعد امتحان أول يوم والان مع تفاصيل الخبر

طالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد أداء أول يوم بالاختبارات أمس الأحد، بالسماح للطلاب بدخول لجنة الامتحان بالساعات العادية لمعرفة وقت الامتحان بشكل مستمر أثناء الإجابة عن الأسئلة، إضافة إلى تعويض الطلاب وقت إضافى لزمن الإجابة فى حالة تعطيل أو تأخر تسليم الطلاب كراسات الإجابة والأسئلة أو تأخر دخولهم لجان الامتحانات بسبب إجراءات التفتيش إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب وعدم قيام المراقبين بالتدخين داخل اللجنة أو الحديث المتكرر مع بعضهم مما يفقد تركيز الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم توجيه تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية بتلاشى كافة السلبيات التى ظهرت بأول يوم بالاختبارات وتسهيل كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بعقد الاختبارات.

الثلاثاء.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الثانية وسط استعدادات موسعة

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء 17 يونيو الجارى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.