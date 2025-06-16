شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن مرض النقرس .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إن النقرس هو واحد من أشكال التهاب المفاصل، ترفع فيه نسبة حمض اليوريك (حمض البول) في الدم، حيث تسبب آلام شديدة في المفصل ويصاحبها تورم واحمرار في المفاصل وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الأكبر ويمكن أن تصيب مفاصل أخرى زي الكاحلين والركبتين والمعصمين وأصابع الإيدين ويكون الألم عادةً خلال فترة الليل.

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الرجوع للطبيب عند الشعور بأعراض النقرس مثل التهاب وسخونة في المفصل.

وتابعت : في عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمرض النقرس مثل :

- النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء والمحاريات والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز) .

- وزن الجسم: في حال زيادة وزن الجسم عن الطبيعي.

- أمراض وحالات معينة: منها ارتفاع ضغط الدم غير المُعالَج، - الحالات المزمنة: منها مرض السكر، والسمنة، وأمراض القلب، والكلى.

- أدوية معينة مثل الأسبرين وبعض أدوية ارتفاع ضغط الدم زي بعض مدرات البول.

التاريخ العائلي للنقرس.