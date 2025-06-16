شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يعيد إحياء ملعب المؤسسة العمالية بعد 10 سنوات من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من عشر سنوات من الإغلاق، عاد ملعب المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة إلى الحياة مجددا، مع انطلاق أول أكاديمية لكرة السلة تحت رعاية اتحاد نقابات عمال مصر، في خطوة تستهدف إعادة النشاط الرياضي داخل المؤسسة وتنمية مهارات الأطفال والشباب.

وأعلنت إدارة المؤسسة العمالية، بدء استقبال المتدربين في الأكاديمية الجديدة، التي تعد أول نشاط رياضي يطلق على أرض الملعب منذ توقفه الطويل، ويأتي هذا التحول في إطار خطة طموحة لإحياء البنية الرياضية والاجتماعية داخل المؤسسة، وخلق متنفس آمن وفعال للنشء.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمالية، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إعادة افتتاح الملعب وإطلاق الأكاديمية يمثلان إنجازا نوعيا يعكس إيمان الاتحاد بأهمية الرياضة في بناء الشخصية، مشيرا إلى أن المشروع لم يكن ليرى النور دون إرادة حقيقية ورؤية واضحة لإعادة الروح إلى أحد أبرز رموز المؤسسة.

وأضاف الجمل: أن الملعب كان لفترة طويلة خارج الخدمة، قبل أن تبدأ المؤسسة في تنفيذ خطة تطوير شاملة إعادة تأهيله بما يسمح باحتضان تدريبات الفرق الرياضية والأنشطة المجتمعية المختلفة، مشددا على أن هذه الخطوة ما هي إلا بداية لسلسلة من المشروعات التي تستهدف دعم الشباب وتأهيلهم بدنيا ونفسيا.

وتفتح المؤسسة حاليا باب التسجيل في الأكاديمية بأعداد محدودة، على أن يتم الإعلان قريبا عن مواعيد التقديم عبر صفحتها الرسمية، وسط إقبال ملحوظ من الأسر والعائلات الراغبة في إشراك أبنائها في هذا المشروع الرياضي الجديد.



ملعب كرة السلة بعد التجديد