شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسويات ودية بالإسكندرية وصرف 55 ألف جنيه لزوجة عامل توفي إثر إصابة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مديريات العمل في عدد من المحافظات تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بشأن تكثيف جهود التوعية العمالية، وتعزيز آليات التسوية الودية لحل المنازعات داخل مواقع العمل، وتوفير بيئة إنتاجية آمنة وصحية، وذلك من خلال عدة أنشطة نفذت يوم الإثنين 16 يونيو 2025.

نظمت مديرية العمل بسوهاج ندوة تثقيفية بعنوان "أهم التعديلات في قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025"، استهدفت العاملين بإحدى المنشآت في مركز دار السلام، بحضور 15 موظفا. وأوضحت إلهام أبو زيد، مديرة المديرية، أن القانون الجديد أقر مزايا نوعية أبرزها تنظيم أفضل للعقود، وضمان الحق في الإجازات، وتحديد الحد الأدنى للأجور، إلى جانب حماية المرأة وذوي الهمم، وآليات مرنة لتسوية المنازعات.

وأجرى الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، جولة ميدانية لمكتب تفتيش الغردقة لمتابعة سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد على أهمية العمل بروح الفريق ومراعاة البعد الإنساني في تطبيق القانون، لا سيما خلال عمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص والاستثماري وقطاع الأعمال.

نجحت مديرية العمل بالإسكندرية في تسوية عدد من النزاعات العمالية وديا بعد مفاوضات مباشرة، دون اللجوء للقضاء، مع مسؤولي أربع شركات بالقطاع الخاص، وذلك بعد تلقي مكتب علاقات العمل ببرج العرب عدة شكاوى من عاملين بشأن مستحقاتهم المالية.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، أن المفاوضات أسفرت عن صرف مستحقات العامل جويلي محمد عبدالغني بعد تقدمه بشكوى ضد شركة، وقيام 16 عاملًا بالتنازل عن شكواهم الجماعية عقب تسوية شاملة لصرف الحد الأدنى للأجور، كما تم صرف مبلغ 55 ألف جنيه للشاكية سمر مجاهد حسين مقابل مستحقات زوجها المتوفى عن إصابة عمل، إضافة إلى إعادة العامل أحمد غالب أحمد إلى عمله بعد تسوية شكواه، وأشار وكيل المديرية إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص الوزارة على تعزيز دور التسوية الودية وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

كما نظمت مديرية العمل بالجيزة ندوة توعوية حول "عقود العمل الفردية وحقوق العمال"، بإحدى المؤسسات الأهلية بمنطقة العياط، شارك فيها 19 عاملا. وأكد محمد رمضان، مدير المديرية، أن الندوة تأتي ضمن جهود التوعية بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتستهدف نشر ثقافة الحقوق والواجبات بما يسهم في الاستقرار وزيادة الإنتاج.

وأطلقت مديرية العمل بالمنوفية يوما خدميا داخل إحدى المنشآت الصناعية بمدينة السادات، شمل ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، إلى جانب قافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض بالتعاون مع الإدارة الصحية. وأكد عماد سعيد، مدير المديرية، أن القافلة أجرت تحاليل طبية ل51 عاملا، وتم توجيه 17 منهم لتلقي العلاج، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتحسين بيئة العمل الصحية والنفسية داخل المصانع.