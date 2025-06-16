شكرا لقرائتكم خبر عن جلس يبكي فى لجنة الامتحان لوفاة والده.. عميد أصول الدين يواسى طالبا إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة إنسانية قام عميد كلية أصول الدين بـ جامعة الأزهر الدكتور محمود محمد حسين، بمواساة طالب من دولة إندونيسيا حمد هيندرينا الطالب بالفرقة الأولى بالكلية، أثناء مروره للإطمئنان على سير الامتحانات ، والذى كان يبكى، وعند الاستفسار عن السبب علم أن والد الطالب توفى فجر اليوم، وبعد تقديم الدعم المعنوي والمادي للطالب قام بآداء صلاة الغائب على الفقيد.

الجدير بالذكر تضم كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف أربع أقسام التي يتخصص فيها الطالب بداية من الفرقة الثانية وهم "قسم التفسير وعلوم القرآن، قسم الحديث الشريف وعلومه، قسم العقيدة والفلسفة، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية".

أولا: قسم التفسير وعلوم القرآن: ويدرس فيه الطالب ما يتعلق بعلوم القرآن كمتشابه القرآن وعلم التجويد وغريب القرآن وغير ذلك ويدرس ما يتعلق بتفسير القرآن كمناهج المفسرين المطلوب توافرها في المفسر والدخيل في التفسير كما يدرس الطالب بعض من الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم وكيفية الرد عليها.

ثانيا: قسم الحديث الشريف وعلومه: ويدرس فيه الطالب ما يتعلق بعلوم الحديث رواية ودراية فيما يتعلق فيما يتعلق بدراسة الحديث الشريف متنا وسندا، من حيث شرح الأحاديث، ودراسة إسنادها أو الصحة أو الضعف، ويدرس أيضا كيفية تخريج الأحاديث من المصادر المختلفة، مع دراسة وافية لعلم المصطلح الذي يمكن الطالب فهم اصطلاحات العلماء، كما يدرس الطالب بعض من الشبهات التي تثار حول السنة وكيفية الرد عليها.

ثالثا: قسم العقيدة والفلسفة: حيث يدرس فيه الطالب ما يتعلق بعلم العقيدة من إلهيات ونبوات وما يتعلق بعلم الكلام والمنطق والجدل المحمود وكيفية الرد على الذين يثيرون الشبهات في علوم الدين المختلفة، كما يدرس الطالب أيضا الفرق والنحل المختلفة ومذاهب أهل الضلال، لاجتنابها وتحذير أهل الناس من شرها كما يدرس الطالب علم الأخلاق الإسلامية والتصوف الوسطى للارتقاء بالطالب الأزهرى نحو المنهج الوسطى.

رابعا: قسم الدعوة والثقافة الإسلامية ويدرس فيه الطالب ما يتعلق بوسائل ومناهج نشر الدعوة وتبليغها كما يدرس تاريخ التبشير والاستشراق وأثره على الدعوة الإسلامية وكيفية مواجهة أخطارهم كما يدرس الطالب التيارات الفكرية المعاصرة كالعلمانية والاشتراكية والماسونية وكيفية مواجهة هذه الأفكار بالفكر الوسطى الأزهرى المستنير دون المساس بأصول الدين وثوابته، كما يوجد بالقسم تخصص مقارنة الأديان حيث يدرس الطالب أديان العالم شرقه وغربه.

عميد أصول الدين والطالب الإندونيسي

عميد أصول الدين يواسى طالبا إندونيسيا

عميد أصول الدين يواسى طالبا إندونيسيا