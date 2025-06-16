شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن المجمدة اليوم الإثنين 16-6-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين 16-6-2025 في طرح الدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين بسعر 125 جنيها للكيلو، بجانب استمرار توفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين

ويأتي ذلك في الوقت الذى طمأنت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بشأن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لدى الشركات التابعة للوزارة، حيث قامت الوزارة على مدار الأشهر الماضية باتخاذ خطوات استباقية لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من كافة المنتجات الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ما أدى إلى زيادة مخزون المنتجات الغذائية بجانب تنويع مصادر توفير السلع.