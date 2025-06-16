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سعر الدواجن المجمدة اليوم الإثنين 16-6-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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سعر الدواجن المجمدة اليوم الإثنين 16-6-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين 16-6-2025 في طرح الدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين بسعر 125 جنيها للكيلو، بجانب استمرار توفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين

ويأتي ذلك في الوقت الذى طمأنت  فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بشأن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لدى الشركات التابعة للوزارة، حيث قامت الوزارة على مدار الأشهر الماضية باتخاذ خطوات استباقية لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من كافة المنتجات الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ما أدى إلى زيادة مخزون المنتجات الغذائية  بجانب تنويع مصادر توفير السلع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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