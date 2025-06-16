شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد للجالية المصرية بلندن أهمية المشاركة بالاستحقاقات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة للمواطنين المصريين في الخارج، وتقديم الرعاية الكاملة والخدمات القنصلية لهم في مختلف دول العالم، وربطهم بوطنهم، مستعرضاً ما بذلته الوزارة من جهود خلال الفترة الأخيرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في الخارج من خلال رقمنة الخدمات القنصلية وطرح العديد من المبادرات الجديدة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية لخدمة المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد العاطي في لقاء افتراضي مع الجالية المصرية بالمملكة المتحدة بحضور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، والسفير محمد أبو الخير القنصل العام بلندن، وممثلي القطاع القنصلي بوزارة الخارجية.

ورحب الوزير عبد العاطي بالدور الفعال للجالية المصرية في المملكة المتحدة في تعزيز العلاقات المصرية البريطانية، مسلطا الضوء على اهتمام الدولة على التواصل مع المصريين بالخارج من كافة الأجيال، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج المقرر عقده خلال شهر أغسطس 2025، باعتباره منصة حوار مباشر بين الدولة والمواطنين في الخارج وبحث القضايا التي تهمهم وللاستماع إلى مقترحاتهم وشواغلهم، مؤكدا أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات.

وأشار إلى الاستعدادات الجارية للإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً على أهمية ممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم الدستورية والمشاركة بفعالية في الاستحقاقات النيابية القادمة.

من جانبه، استعرض السفير نبيل حبشي المبادرات المختلفة التي طرحتها وزارة الخارجية بهدف توفير الخدمات للمصريين في الخارج، وكذلك التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالمشاركة في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج.

وتناول الفعاليات المتعددة المقرر أن تنظمها الوزارة للأجيال المختلفة من المصريين في الخارج خلال الفترة القادمة، موكداً حرص الدولة على التواصل المستمر مع أبناء الوطن في الخارج، وحث أعضاء الجالية على المشاركة بفعالية في الاستحقاقات النيابية القادمة.

وعلى صعيد آخر، استمع الوزير عبد العاطي إلى مداخلات من السفير المصري لدى المملكة المتحدة والقنصل العام بلندن حول ما تم إنجازه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين بالمملكة المتحدة، مشددا على أهمية التواصل النشط مع أبناء الجالية في المملكة المتحدة.