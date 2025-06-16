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الإسعاف الإسرائيلى: 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب جراء الضربة الإيرانية الأخيرة

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الإسعاف الإسرائيلى: 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب جراء الضربة الإيرانية الأخيرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 16 يونيو 2025 09:04 ص

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن سقوط 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب من 4 مواقع مختلفة جراء الضربة الإيرانية الأخيرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

شنّت إيران هجمة جديدة بالصواريخ البالستية استهدفت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حرائق غير مسبوقة اندلعت في عدة مواقع بتل أبيب، والهجوم الصاروخي استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية.

ودخل الصراع "الإيراني - الإسرائيلي" يومه الرابع، مع ارتفاع وتيرة تبادل الضربات وإلحاق خسائر بين الجانبين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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