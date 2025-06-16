شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الإسرائيلى: 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب جراء الضربة الإيرانية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن سقوط 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب من 4 مواقع مختلفة جراء الضربة الإيرانية الأخيرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

شنّت إيران هجمة جديدة بالصواريخ البالستية استهدفت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حرائق غير مسبوقة اندلعت في عدة مواقع بتل أبيب، والهجوم الصاروخي استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية.

ودخل الصراع "الإيراني - الإسرائيلي" يومه الرابع، مع ارتفاع وتيرة تبادل الضربات وإلحاق خسائر بين الجانبين.