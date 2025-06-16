شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل فى الجيزة حتى نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل "ورقيا"، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، وحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لمراجعة أوراق الإجابة والتأكد من درجاتهم المستحقة.

وأوضحت أن التظلمات يتم تقديمها من خلال الإدارات التعليمية وفقًا للضوابط المنظمة والجدول المعلن بكل إدارة، وتلتزم جميع الإدارات التعليمية بسرعة الفحص والرد على التظلمات في المواعيد المحددة لضمان مصالح الطلاب وتحقيق العدالة التعليمية.