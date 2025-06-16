شكرا لقرائتكم خبر عن بالزيادة الجديدة.. موعد صرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى معاشات يوليو والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المواطنون وأصحاب المعاشات في مصر باهتمام موعد صرف مستحقاتهم عن شهر يوليو 2025، لا سيما في ظل تطبيق الزيادة السنوية التي أقرتها الحكومة، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة، وعلى رأسهم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر يوليو، من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، إذ ستُصرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وتتيح الهيئة مجموعة من الوسائل لتسهيل صرف المعاشات ومنع التكدس، من خلال قنوات متعددة تشمل: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد المصري، فروع البنوك، المحافظ الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

2. إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام

3. عرض تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة

وفي سياق متصل، تواصل الهيئة صرف معاشات شهر يونيو 2025 عبر ماكينات الصراف الآلي، مع توفير كل سبل التيسير لأصحاب المعاشات والمستفيدين، كما تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل السريع في حال وجود أي شكاوى أو معوقات.