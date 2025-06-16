شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: ليس ضروريا حصول الطالب على نفس رقم نموذج الأسئلة بالثانوية والان مع تفاصيل الخبر

طمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة ، مؤكدة على أنه ليس شرطا للحصول على نفس رقم نموذج الأسئلة فى جميع المواد، موضحة أنه قد يكون الطالب تسلم فى امتحان الدين نموذج رقم أ وقد يحصل على نموذج رقم ج فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية التى يؤديها الطلاب غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن الأسئلة موحدة فى النماذج الامتحانية الأربعة ولكنها مختلفة فى ترتيبها ومن ثم هناك تكافؤ فرص فى جميع الأسئلة بالنماذج الامتحانية الأربعة، ولكن يجب ويشترط على الطالب كتابة رقم النموذج داخل كراسة البابل شيت حيث أنه أمرا ضروريا للغاية حتى يتم تصحيح كراسة الإجابة وفق نموذج الإجابة الخاص بها.

وشددت على أن النقطة الفاصلة والمعيار المهم هو بيانات الطالب فى كراسة الإجابة ورقم نموذج الأسئلة مش شرط أبدًا يكون هو نفسه في كل المواد.

وبدأ طلاب الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الجارى فى مادة التربية الدينية والتربية الوطنية وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متابعة دخول الطلاب ومراقبة اللجان بالكاميرات وتم أيضا التواصل مع رؤساء اللجان ومسئولى مراكز توزيع الأسئلة للتأكد من وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها إلى لجان السير.