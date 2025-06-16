شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025.. إعلانها خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية - الصف الثالث الإعدادي - قريبا، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح، ومراجعتها، ومن المقرر إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة.

ويمكن الدخول ومعرفة النتيجة فور اعتمادها من خلال الضغط هنا

وفى السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك من خلال بوابة الخدمات التعليمية، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال ادخال الرقم القومى للطالب وبيانات الطالب بالكامل.