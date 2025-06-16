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إعلام إسرائيلى: ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الإيرانى الأخير إلى 287

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إعلام إسرائيلى: ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الإيرانى الأخير إلى 287

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 16 يونيو 2025 10:24 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جراء الهجوم الإيراني الأخير إلى 287.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج بسبب توقف مطار بن جوريون.

ودخل الصراع "الإيراني - الإسرائيلي" يومه الرابع، مع ارتفاع وتيرة تبادل الضربات وإلحاق خسائر بين الجانبين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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