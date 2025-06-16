شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الإيرانى الأخير إلى 287 والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جراء الهجوم الإيراني الأخير إلى 287.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج بسبب توقف مطار بن جوريون.

ودخل الصراع "الإيراني - الإسرائيلي" يومه الرابع، مع ارتفاع وتيرة تبادل الضربات وإلحاق خسائر بين الجانبين.