شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية برقم الجلوس والاسم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الاستمرار فى أعمال تصحيح مواد الشهادة الاعدادية لليوم السادس على التوالى، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية عقب الظهور على الرابط التالى:

https://www.facebook.com/share/191krbpT3f/ .

تصحيح الشهادة الإعدادية بالمنوفية في مراحله الأخيرة ومراجعة الدرجات قريبًا

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه يتم المرور يوميا على المعلمين المسؤلين على تصحيح مواد الشهادة الاعدادية داخل الكنترول لمتابعة أعمال التصحيح لمتابعة الأعمال وإزالة أى عوائق أمامهم.

وأشار إلى إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح نهاية ، وسوف يتم بعدها مباشرة عملية المراجعة ورصد الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه.

وأوضح وكيل الوزارة إلى أن العمل يتم داخل الكنترول على قدم وساق من اجل الانتهاء من عمليات التصحيح مع التدقيق لإعطاء لكل طالب حقه من طلاب الشهادة الاعدادية لانها مرحله هامه للطلاب .