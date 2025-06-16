شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ إيرانى يتسبب فى تدمير ملاجئ وسط إسرائيل ومخاوف من سقوط عشرات القتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخ إيرانى تسبب في تدميرملاجئ في بتاح تكفا وسط إسرائيل وسط مخاوف من سقوط عشرات القتلى.

شنت إيران فجر اليوم الاثنين هجوم واسع النطاق على إسرائيل بـ100 صاروخ وطائرات مسيرة، مما أدى إلى اشتعال حرائق فى عدة مدن إسرائيلية.

وأفاد رئيس بلدية بتاح تكفا للإذاعة الإسرائيلية بسقوط صاروخ إيرانى على المدينة وإصابة مبنى وعملية الإنقاذ تتواصل.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن طواقم الإسعاف تتوجه إلى 4 مواقع على الأقل سقطت فيها صواريخ إيرانية وسط إسرائيل، وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض 10 صواريخ أطلقت من إيران.

وأكدت وسائل إعلام اسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى قال إن نحو 100 صاروخ إيراني أطلق على إسرائيل في هذه الدفعة.

وسمع دوي انفجارات في منطقة شرق تل أبيب وغرب القدس وحيفا ومناطق مطار بن جوريون، ودوت صافرات الإنذار في مناطق حيفا وعكا والجليل الغربي وخليج حيفا والجليل الأسفل وطبرية.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنها رصدت بدء هجوم إيرانى يمتد من إيلات جنوبا إلى مدينة النافقورة شمالا، ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود عيان أن عددا من الصواريخ الاعتراضية أطلقت في سماء مدينة إيلات جنوبى إسرائيل، وذلك لاعتراض طائرة مسيرة فى سماء إيلات.