شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

انتهى كنترول الشهادة الإعدادية فى دمياط، من أعمال التصحيح والمراجعة، وتُجرى مراجعة دقيقة للكنترول قبل رفع النتيجة لتكون جاهزة للنشر فور اعتمادها.

وكشف مصدر بتعليم دمياط، عن أن الإعلان الرسمي للنتيجة سيتم خلال أيام قليلة ويتم الإعلان قبل نهاية هذا الأسبوع، علي أن يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها علي الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط أو بوابة محافظة دمياط، عند نشر النتيجة، سيتمكن الطلاب من الاستعلام برقم الجلوس.

وأدى أكثر من 33 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط، فيما ينتظر أولياء الأمور موعد الإعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 والتى من المقرر الإعلان عنها خلال أيام قليلة.