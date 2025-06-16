شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى و48 جريحا جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط إسرائيل فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلى، سقوط 3 قتلى و48 جريحا جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط إسرائيل فجر الإثنين.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إن إيران استهدفت مجمع مصفاة بازان للكيماويات في حيفا وهو الأكبر في إسرائيل وينتج 200 ألف برميل نفط يوميا.

وأضافت أن مصفاة حيفا التي تم استهدافها بالقصف الصاروخي الإيراني تزود أوروبا بالنفط والطاقة، مشيرة إلى أن مصفاة حيفا التي جرى استهدافها تعالج 10 ملايين طن من النفط الخام يوميا.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيل إصابتان خطيرتان ونقل 25 مصابا إلى عدة مستشفيات في أنحاء إسرائيل جراء الهجمات الإيرانية.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع حرائق غير مسبوقة في مواقع عدة في تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي الإيرانى، وأضافت أن عدة مواقع فى تل أبيب تعرضت لدمار كبير نتيجة الصواريخ الإيرانية.

وشنت إيران فجر اليوم الاثنين هجوم واسع النطاق على إسرائيل بـ100 صاروخ وطائرات مسيرة، مما أدى إلى اشتعال حرائق فى عدة مدن إسرائيلية.

وأفاد رئيس بلدية بتاح تكفا للإذاعة الإسرائيلية بسقوط صاروخ إيرانى على المدينة وإصابة مبنى وعملية الإنقاذ تتواصل.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن طواقم الإسعاف تتوجه إلى 4 مواقع على الأقل سقطت فيها صواريخ إيرانية وسط إسرائيل، وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض 10 صواريخ أطلقت من إيران.



وأكدت وسائل إعلام اسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى قال إن نحو 100 صاروخ إيراني أطلق على إسرائيل في هذه الدفعة.

وسمع دوي انفجارات في منطقة شرق تل أبيب وغرب القدس وحيفا ومناطق مطار بن جوريون، ودوت صافرات الإنذار في مناطق حيفا وعكا والجليل الغربي وخليج حيفا والجليل الأسفل وطبرية.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنها رصدت بدء هجوم إيرانى يمتد من إيلات جنوبا إلى مدينة النافقورة شمالا، ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود عيان أن عددا من الصواريخ الاعتراضية أطلقت في سماء مدينة إيلات جنوبى إسرائيل، وذلك لاعتراض طائرة مسيرة فى سماء إيلات.