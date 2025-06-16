شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 16 -6-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية، اليوم الإثنين 16_6_ 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الطماطم 11.5 جنيه

البصل 10 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎البطاطس 12.5جنيها الجزر 15 جنيها. بطاطا 12.5 جنيه. الخيار بـ 10 جنيها.ت الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها . الكوسة بـ 12.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15 جنيها. الفلفل الألوان بـ25 جنيها . الليمون بـ 40 جنيها . الموز البلدي بـ 45 جنيه.

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