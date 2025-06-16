تعرف على ﻛﻠﻴﺔ الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - منذ نشأتها، فرضت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بـ جامعة حلوان مكانتها كواحدة من أعرق وأقوى الكليات المتخصصة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بمصر والمنطقة العربية، فقد كانت الكلية أول من حصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات في 7 يناير 1995 لإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بعد اعتماد نظامها الداخلي بموافقة مجلس جامعة حلوان في 18 يوليو 1994، لتصبح بذلك صاحبة السبق في تأسيس هذا التخصص الحيوي.

وصدر المرسوم الجمهوري رقم 419 بإنشاء الكلية لدعم مشروعات التنمية في عصر المعلومات والمعرفة، ولتأهيل كوادر شابة قادرة على المنافسة المحلية والدولية في مجالات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى مدار السنوات، أثبتت الكلية دورها المحوري في تطوير قطاع البرمجيات في مصر، عبر تقديم أفضل مستويات التعليم والتدريب لطلابها وخريجيها، في بيئة تعليمية متطورة ومواكبة لمتطلبات العصر.

تميزت الكلية ببرامج أكاديمية قوية وغير تقليدية، حيث تقدم مجموعة من البرامج الفريدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، يأتي على رأسها: برنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج المعلوماتية الطبية، وهي برامج خاصة بمصروفات وتعد من التخصصات الواعدة في سوق العمل. كما تتيح الكلية برامج أكاديمية تشمل علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، بجانب ماجستير ودكتوراه في علوم الحاسب ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية الحيوية.

ولم تقتصر الكلية على الجانب الأكاديمي فقط، بل حرصت على الاستثمار في البنية التحتية والمعامل الذكية، واستحداث معامل بحثية متقدمة، مع توفير فرص ابتعاث متنوعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لاستكمال دراساتهم بالخارج، بما يضيف للكلية خبرات عالمية تعزز من مكانتها التنافسية.

وتسعى الكلية لأن تكون مركزًا للتميز العلمي والبحثي في مصر والعالم العربي، من خلال إعداد خريجين يتمتعون بمهارات تكنولوجية متقدمة، قادرين على الإسهام الفعال في تطوير المجتمع وسوق العمل.

إن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل بوابة للابتكار، ومركز لصناعة المستقبل الرقمي.