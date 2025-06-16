شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات ورقة الامتحان.. مراجعة هامة فى اللغة الفرنسية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة متكاملة لـ مادة اللغة الفرنسية على مواصفات ورقة الامتحان، امتحان دور أول 2024، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة، وذلك فى إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية.

وتهدف هذه المراجعة إلى مساعدة الطلاب على فهم المفاهيم الجغرافية المختلفة وتحليل وفهم الخرائط، مع التركيز على أهم الأجزاء التي تتكرر في الامتحانات، ما يعزز فرصهم في تحقيق نتائج متميزة.



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لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ويواصل ”الخليج 365” هذه المراجعة ضمن سلسلة متكاملة من الحصص والمراجعات النهائية التي تُبث عبر منصاته الرقمية، بهدف تيسير عملية التحصيل الدراسي ومساعدة طلاب الثانوية العامة 2025 على المراجعة في أي وقت ومن أي مكان.

ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وكانت قد بدأت يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025، وسط تأكيدات على الالتزام بضوابط الامتحانات الجديدة وتطبيق نظام الأسئلة الموضوعية على أغلب المواد.