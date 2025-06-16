شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل برنامج ريادي لإعداد مُعلمة علوم الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان ، عن تفاصيل برنامج إعداد معلمة علوم الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة - بنظام الساعات المعتمدة بكلية علوم الرياضة بنات بالجزيرة، جامعة حلوان، ويمنح درجة البكالوريوس في علوم الرياضة تخصص فئات خاصة، لسد احتياجات سوق العمل في مصر والوطن العربي من معلمات علوم الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يكون برنامجًا خاصًا ضمن البرامج الخاضعة للمعايير الأكاديمية القياسية لجودة التعليم الجامعي.

وتتمثل شروط التقدم للبرنامج في أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة، وأن تجتاز اختبارات القدرات للقبول.

ويهدف البرنامج إلى إعداد معلمة علوم الرياضة المتخصصة في مجال الفئات الخاصة للعمل مع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل التعليم المختلفة والملتحقين بمؤسسات التربية الخاصة. ويتم إعداد معلمة علوم الرياضة في التخصصات الآتية: (الإعاقة العقلية - الإعاقة السمعية - الإعاقة البصرية - صعوبات التعلم).

وتتمثل مميزات البرنامج (مدرس علوم الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة) في كون المجال جديدًا ويندر التخصص فيه، ووجود الجمع بين المميزات الأكاديمية في تخصص التربية الرياضية والتربية الخاصة، وإمكانية العمل في المدارس العادية مع تقديم خدمات التربية الخاصة لمن يحتاج إليها من الطلاب (الدمج).

كما يتميز البرنامج بإمكانية العمل في مدارس متخصصة بالإعاقة التخصصية، وإمكانية مواصلة الدراسات العليا في المجال، حيث أنه يندر وجود أعضاء هيئة تدريس في هذا التخصص (التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة)، وأن فرص العمل متاحة في مصر والوطن العربي.

ويتطلب الحصول على بكالوريوس علوم الرياضة تخصص فئات خاصة أن تجتاز الطالبة بنجاح (138) ساعة معتمدة، ومتوسط نقاط لا يقل عن (2). ويُطلب من الطالبة تقديم مشروع تخرج في نهاية الفصل الدراسي السابع، ولا تتخرج الطالبة إلا بعد النجاح في المشروع.

وتكون مدة البرنامج ثماني فصول دراسية بما يوازي 4 سنوات، ويمكن للطالبة أن يكون تخرجها أقل من 4 سنوات إذا التحقت بالفصل الدراسي الصيفي. وتتمثل مواصفات خريجة هذا البرنامج في أنها تشارك في إعداد البرامج الحركية والتربوية والعلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتطبيق طرائق التدريس المناسبة لهم وتوظيف تقنيات التعليم لضمان فاعلية التعليم. كما تُعنى بابتكار تصميم وتنفيذ دروس وأنشطة علوم الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك توفير بيئة آمنة وصحية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء الدمج، والتفاعل الإيجابي مع الزملاء والإدارة والتلاميذ في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تؤدي مهارات الأنشطة الرياضية في مختلف أنواع الرياضات الأساسية، وتطبق آداب وأخلاقيات مهنة التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة على مختلف أنواعهم، وتمارس الفكر المبدع الخلاق في ابتكار أدوات متنوعة الاستخدام في دروس التربية الرياضية المعدلة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما تفهم الهياكل التنظيمية للرياضات البارالمبية في التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة، وتستخدم التقنيات الحديثة في التدريس لهم.