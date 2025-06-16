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شاهد محطة إستاد القاهرة أولى محطات مونوريل شرق النيل.. صور

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  • شاهد محطة إستاد القاهرة أولى محطات مونوريل شرق النيل.. صور 1/5
  • شاهد محطة إستاد القاهرة أولى محطات مونوريل شرق النيل.. صور 2/5
  • شاهد محطة إستاد القاهرة أولى محطات مونوريل شرق النيل.. صور 3/5
  • شاهد محطة إستاد القاهرة أولى محطات مونوريل شرق النيل.. صور 4/5
  • شاهد محطة إستاد القاهرة أولى محطات مونوريل شرق النيل.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 16 يونيو 2025 11:07 ص

تقع محطة مونوريل الاستاد فى قلب مدينة نصر وعلى بُعد خطوات من صروح رياضية وثقافية عريقة، وهى أولى محطات مونوريل شرق النيل، ضمن مشروعات النقل الذكي المستدام التي تشهدها مصر في عهد الجمهورية الجديدة.

وتم تنفيذ المحطة بتصميم معماري معاصر وهيكل علوي فريد، تمثل هذه المحطة نقطة انطلاق لرحلة تنموية جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بأهم التجمعات الحيوية.


يمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

سيساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

المحطة من الخارج
المحطة من الخارج

 

اعمال تشطيبات المحطة
 أعمال تشطيبات المحطة

 

مونوريل مدينة نصر
مونوريل مدينة نصر

 

محطة الاستاد بمدينة نصر
محطة الاستاد بمدينة نصر


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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