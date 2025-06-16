شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن كلية علوم الرياضة بنات بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة فى كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة، حيث تعمل الكلية على تحقيق الريادة والتميز، ومواكبة التحول الرقمي، وذات تصنيف إقليمي متقدم.

كما تعمل على تحقيق منظومة مؤسسية رقمية تدعم الريادة والتميز على المستويين المحلي والإقليمي في مجالات (التعليم - التدريب الرياضي - الإدارة الرياضية) من خلال تقديم برامج أكاديمية ذكية وبحث علمي متميز وتنمية فعالة للمجتمع لإعداد خريجة متميزة قادرة على مواكبة التطور العلمي.

وتضم الكلية العديد من الأقسام، منها قسم تدريب التمرينات الإيقاعية والجمباز الفني، قسم تدريب التعبير الحركي والإيقاع الحركي، قسم تدريب الألعاب الرياضية، قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار، قسم تدريب الرياضات المائية، قسم تدريب المنازلات والرياضات الفردية، قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية الرياضية، قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية، قسم الإدارة الرياضية والترويح.

وتتمثل برامج مرحلة البكالوريوس في برنامج التعليم، برنامج التدريب الرياضي، برنامج الإدارة الرياضية. كما أن الكلية لديها ثلاث تخصصات (تعليم، تدريب، إدارة) يتم التخصص فيها في السنة الثالثة والرابعة، ويتم اختيار التخصص بناءً على تقدير الطالبة في مجال التخصص، بالإضافة إلى اجتيازها لاختبار تأهيلي بالنسبة لتخصص التدريب تبعاً لمستوى الأداء في نوع النشاط الرياضي المختار. أيضاً، يوجد برنامج خاص بمصروفات لمرحلة البكالوريوس بالساعات المعتمدة، وهو برنامج إعداد معلمة علوم الرياضة المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتمثل برامج الدراسات العليا كالتالي: برامج مرحلة الدبلوم: - دبلومة تدريب التمرينات والجمباز (بأنواعها) - دبلومة تدريب التعبير الحركي والإيقاع الحركي (بأنواعه)، دبلومة تدريب ألعاب القوى، دبلومة تدريب الرياضات الجماعية وألعاب المضرب (بأنواعها)، دبلومة تدريب الرياضات المائية (بأنواعها)، دبلومة تدريب المنازلات والرياضات الفردية (بأنواعها)، دبلومة الإدارة الرياضية، دبلومة الترويح الرياضي، دبلومة طرق تدريس التربية البدنية، دبلومة فسيولوجيا الرياضة، دبلومة الصحة الرياضية، دبلومة علم النفس الرياضي، دبلومة علم الاجتماع الرياضي.

برامج مرحلة الدبلوم المهني بمصروفات: الدبلومة المهنية الأخصائي النفسي الرياضي، الدبلومة المهنية الأيروبيك في التربية الرياضية، الدبلومة المهنية تدريب مسابقات الميدان والمضمار، الدبلومة المهنية المتخصصة في التدريبات المائية.

برامج لمرحلة الماجستير: ماجستير تدريب التمرينات والجمباز (بأنواعها)، ماجستير تدريب التعبير الحركي والإيقاع الحركي (بأنواعه)، ماجستير تدريب ألعاب القوى، ماجستير تدريب الرياضات الجماعية وألعاب المضرب (بأنواعها)، ماجستير تدريب الرياضات المائية (بأنواعها)، ماجستير تدريب المنازلات والرياضات الفردية (بأنواعها)، ماجستير الإدارة الرياضي، ماجستير الترويح الرياضي، ماجستير طرق تدريس التربية البدنية، ماجستير مناهج التربية البدنية، ماجستير فسيولوجيا الرياضة، ماجستير الصحة الرياضية، ماجستير علم النفس الرياضي، ماجستير علم الاجتماع الرياضي.

برامج لمرحلة الدكتوراه: الدكتوراه في تدريب التمرينات والجمباز (بأنواعها)، الدكتوراه في تدريب التعبير الحركي والإيقاع الحركي (بأنواعه)، الدكتوراه في تدريب ألعاب القوى، الدكتوراه في تدريب الرياضات الجماعية وألعاب المضرب (بأنواعها)، الدكتوراه في تدريب الرياضات المائية (بأنواعها)، الدكتوراه في تدريب المنازلات والرياضات الفردية.