شكرا لقرائتكم خبر عن في الوقاية حماية.. يوم علمى بطب قصر العينى لترسيخ ثقافة الوعى المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية وحضور الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومتابعة وتنفيذ الدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، أقيم اليوم العلمي الطلابي الثالث تحت شعار "في الوقاية حماية". جاء ذلك بحضور قيادات الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، ولفيف من الطلاب، تأكيدًا على الدور الريادي لكلية الطب في نشر التوعية الوقائية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المجتمع.

ويأتي هذا الحدث استكمالًا لسلسلة مؤتمرات "في الوقاية حماية"، التي أطلقتها الدكتورة شيرين غالب، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الوعي الوقائي بين الطلاب والمجتمع، وسعيًا لترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية في نفوس الأجيال القادمة من الأطباء.

وشهد اليوم العلمي تفاعلًا كبيرًا من طلاب الفرقة الثالثة، حيث تم تقسيمهم إلى عشرين مجموعة ناقشت خمسة موضوعات محورية تمس السلامة الصحية والنفسية والقانونية، وهي: إساءة معاملة الأطفال، التحرش الإلكتروني، الألعاب والأفلام العنيفة، إعادة التدوير، والسجائر الإلكترونية والـVape.

أبدع الطلاب في إعداد وتقديم بروشورات توعوية تم توزيعها على أفراد المجتمع المحلي، مع توثيق الأنشطة من خلال مقاطع مرئية. كما قدمت بعض المجموعات عروضًا مسرحية ومجسمات تفاعلية عكست مدى استيعابهم للرسائل التوعوية وأهمية إيصالها بطرق إبداعية. وقد نالت هذه الأنشطة إشادة واسعة من الحضور من حيث جودة المحتوى، وروح الفريق، والابتكار.

وخلال كلمته، أكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في بناء الدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أن الكلية ستُعلن عن المناهج التعليمية الجديدة خلال أقل من شهر، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية من خلال تقليص الحشو والتركيز على جوهر المعلومة التي تخدم الطالب في مستقبله المهني. كما شدد على أهمية التزام الطلاب بالمشاركة في الاستبيانات التعليمية، باعتبارها الوسيلة الأنسب لفهم احتياجاتهم وضمان جودة المناهج وتحقيق التطوير المطلوب.

وفي هذا السياق، أثنى الدكتور حسام صلاح على الجهود التي تبذلها الأستاذة الدكتورة حنان مبارك في متابعة عملية تطوير المناهج بما يتوافق مع معايير الجودة ومتطلبات سوق العمل. كما عبّر عن تقديره للدكتورة شيرين غالب، مشيدًا بدورها في نشر ثقافة الوعي المجتمعي، وحرصها على أن يكون طلاب قصر العيني فاعلين وشركاء في خدمة المجتمع.

من جانبها، أعربت الدكتورة شيرين غالب عن فخرها بالمستوى الذي أظهره الطلاب من وعي وإبداع في تناول قضايا مجتمعية تمس حياة الإنسان وسلامته، مؤكدة أن الوقاية هي خط الدفاع الأول، وهي مسؤولية مشتركة يجب أن تكون جزءًا من ثقافة المجتمع. كما أشارت إلى أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية والتوعوية التي ينظمها قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، بهدف ترسيخ مفاهيم الوقاية ودعم المبادرات الطلابية.

شارك في تحكيم وتقييم الأنشطة وشارك في العمل الأكاديمي نخبة من الأساتذة، الدكتورة عبير زايد والدكتورة هدي الغمري والدكتورة ايمان فوزي جاب الله، وتولى الجانب والتوجيهي كل من: الدكتورة أماني عبد الفتاح، الدكتورة مها علي، الدكتورة سارة بهاء، الدكتورة مروة مجدي، الدكتورة مي مجدي، الدكتور خالد محيي، الدكتورة علا مصطفى، الدكتورة شيماء السعيد، الدكتورة ندى سليم، الدكتورة ميادة محمد، الدكتورة ميرال عادل، الدكتورة ريهام فايز، د. دعاء توفيق، الدكتورة رحمة نور الدين، الدكتورة أمنية عادل، الدكتورة مروة إسحاق، الدكتورة مي الليثي،الدكتورة فاطمة العربي، الدكتورة مريم مجدي، الدكتورة أمنية مصطفى، و الدكتور أحمد فتحي، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما تميز عدد من الطلاب في تنفيذ الأنشطة، من بينهم: عبد الرحمن صالح، إسراء نبيل، وجنة إيهاب، وغيرهم من الطلاب الذين أثبتوا وعيهم وحسهم المجتمعي العالي.

وفي ختام الفعالية، تم التأكيد على أن الوعي هو أساس الوقاية، وأن الحفاظ على النفس البشرية مسؤولية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع، مع الاستمرار في دعم الأنشطة الطلابية التوعوية، بما يعزز من مكانة كلية طب قصر العيني كمنارة للعلم والمعرفة وخدمة المجتمع.