شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" عن موعد صرف الدعم النقدي لشهر يونيو 2025، وهو ما أكدته وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة استمرار صرف المساعدات النقدية للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية خلال هذا الشهر، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عملية الصرف والتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات لضمان انتظام الخدمة وسهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم.

وفي هذا السياق، شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" يتسم بالمرونة، حيث استفاد منه منذ انطلاقه قبل عشر سنوات ما يقرب من 7.7 مليون أسرة، فيما تخارج منه نحو 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، ويستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تتحمل سداد المصروفات الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أبناء أسر "تكافل وكرامة" الملتحقين بالجامعات الحكومية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأهمية التعليم كوسيلة أساسية للاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري.