شكرا لقرائتكم خبر عن عقد مقابلات المرشحين لمنصب رئيس جامعة الغردقة 23 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة اختيار القيادات الجامعية بتعديل موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة الغردقة، يوم الإثنين الموافق 23/6/2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون المقابلات وفقا لقائمة المقبولين بالقائمة النهائية.

أما جامعة الغردقة ترشح كل من:

1. الدكتور محفوظ عبد الستار – القائم بعمل رئيس جامعة الغردقة.

2. الدكتور محمد أبو المجد سالم محمود – القائم بعمل معهد جنوب مصر للأورام – جامعة أسيوط.

3. الدكتور محسوب عبد القادر الضوي حسن – أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية – جامعة جنوب الوادي.

4. الدكتور سليم عبد الرحمن سيد سليمان – أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية – جامعة حلوان.

5. الدكتور حجاج غانم أحمد علي – رئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية – جامعة الوادي الجديد.

6. الدكتور أشرف محمود أحمد – القائم بعمل عميد كلية التربية – جامعة الغردقة.

