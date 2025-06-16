شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير التعليم يطلق أول 3 معامل لاختبارات اللغات معتمدة دوليًا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود الدولة المصرية لتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وتنفيذًا لمشروع «أكاديميات الترخيص لمزاولة المهن في الخارج»، أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يأتي ضمن مبادرة «كن مستعدًا» التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مؤسسة «تحالف وتنمية»، تم اعتماد أول ثلاث معامل لاختبارات اللغات الدولية في مصر داخل جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، كأول معامل جامعية مصرية تحصل على الاعتماد الدولي في اختبارات TOEIC وTOEFL وPIPPLET، وذلك من خلال هيئة أميديست الدولية، بعد تأهيل هذه المعامل وفق المعايير القياسية المعتمدة عالميًا.

وفي هذا السياق، استقبل د. مدحت الحادق، رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وفدًا من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة د. رشا سعد شرف، الأمين العام للصندوق، وعضوية عبد المجيد محمد، المدير المالي والإداري، و د. مها صلاح، مدير العلاقات الدولية، كما شارك في الزيارة وفد من هيئة أميديست، الجهة المسؤولة عن مراجعة واعتماد معامل اللغات، ضم ديانا كوتنيان، مسؤولة الاختبارات، والمهندس كريم حمدي، مدير شراكات قطاع الأعمال، وذلك بحضور الشيخ سالمان عامر، أحد شيوخ قبائل سيناء، د. ياسمين عبد المعطي، وكيل كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وإبراهيم عزام، الأمين العام للجامعة .



جانب من الإستقبال

وخلال جولة داخل المعامل، استعرض د. فتحي نوح، المسؤول عن تأهيل المعامل، الإمكانات الفنية والتقنية والبشرية التي تم تجهيزها داخل المعامل، مشيرًا إلى استيفاء كافة متطلبات الاعتماد من حيث البنية التكنولوجية، ومعايير الأمان والجودة، بما يؤهلها لاستقبال الطلاب والمتقدمين من أبناء بورسعيد وشمال سيناء والمناطق المجاورة لأداء اختبارات اللغات الدولية في أكثر من أربعين لغة.

من جانبها أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن اعتماد معامل اختبارات اللغات بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية يُعد خطوة نوعية ضمن رؤية الدولة لتمكين الشباب المصري من امتلاك أدوات المنافسة العالمية، وفي مقدمتها الكفاءة اللغوية، ويجسد هذا المشروع التزام الصندوق بتوفير بنية تحتية تعليمية متقدمة، تراعي العدالة الجغرافية وتدعم أهداف التنمية المستدامة وربط التعليم الفني والتكنولوجي بمتطلبات سوق العمل الدولي.

وأضافت أن هذا الإنجاز يمثل بداية لخطة وطنية شاملة يتبناها الصندوق، تستهدف تأهيل واعتماد معامل لغات مماثلة في عدد من الجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية تدعم 40 لغة أجنبية، بما يُسهم في تعزيز فرص العمل الدولية للشباب المصري في مختلف القطاعات.