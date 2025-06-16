شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة لمزارعى الخوخ .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر يونيو.

تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات لمحصول الخوخ

1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة.

2-جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفي وحرقها.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5- استكمال برنامج جمع الثمار في الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج.

6-جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق او دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوة من محصول لآخر.

7-حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل اجراس من السلك لتخويف العصافير حتي وعدم الفتاك بالمحصول.

ثانيا: التسميد

ا-الأشجار التي تروى بالغمر.

1-الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 150سم سلفات نشادر او نترات نشادر.

2-يتم اضافة 100 جم سماد مركب للأشجار اقل من 4 سنوات و 300جم للاشجار الكبيرة.

3-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم.

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر

ثانيا: تسميد أشجار الخوخ التى تروى بالتنقيط

الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر.

الرية الثانية – يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19.

الرية الثالثة – يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم.

يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.

يضاف 1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم.

