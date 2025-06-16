شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. أقوى مراجعة نهائية فى اللغة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، يواصل ”الخليج 365” تقديم دعمه الأكاديمي للطلاب في مختلف المواد الدراسية، حيث ينشر اليوم مراجعة شاملة في مادة اللغة الفرنسية من إعداد نخبة من خبراء التعليم والمتخصصين.

وتأتي هذه المراجعة في إطار سلسلة موسعة من الخدمات التعليمية المجانية التي يحرص ”الخليج 365” على تقديمها لطلاب الثانوية العامة، بهدف تخفيف الضغوط الدراسية ومساعدتهم على مراجعة أهم النقاط والأسئلة المتوقعة في كل مادة بطريقة مبسطة ومنظمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت مواعيد انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وبدأت يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، حيث يؤدي طلاب الشعب المختلفة امتحاناتهم وفقًا للجداول المعتمدة، مع التزام الوزارة بتطبيق نظام التقييم الحديث المعتمد على الفهم والتحليل.