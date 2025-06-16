شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نحو 70 صاروخا من إيران تجاه إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إيرانية إن إيران أطلقت نحو 70 صاروخا من إيران تجاه إسرائيل، بحسب شبكة العربية.

أعلنت وسائل إعلام إيرانية بدء جولة جديدة من الصواريخ الإيرانية انطلقت تجاه إسرائيل.

وأعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلي في مدينة ري جنوب العاصمة طهران.

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إغلاق عدد من ممثلياتها وسفاراتها فى العالم تحسبا لتعرضها لهجمات.

وجددت قيادة الجبهة الداخلية فى الجيش الإسرائيلي، العمل بقرار منع التجمعات واستمرار إغلاق أماكن العمل والمدارس فى إسرائيل، يأتى ذلك بناء على تقديرات احترازية، على أن يسرى ذلك حتى مساء الثلاثاء المقبل.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجومًا واسعًا على إيران بعشرات المقاتلات، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى أن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسى، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".