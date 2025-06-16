شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة.. أهم الأسئلة بإجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة عن تدريبات في الاستاتيكا، تساعدهم في مراجعة المادة والتدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025 وخطوات الحل النموذجية والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية تدريبات على مادة الاستاتيكا، تعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يتيحها لطلاب الثانوية العامة بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.



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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن الأسئلة راعت جميع مستويات الطلاب المعرفية والعلمية سواء البسيطة أو المتوسطة والعليا كما أنها موزعة على المنهج الدراسى بأكمله وستكون بلا أخطاء، حيث أن نسبة 70% من الأسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة و30% للعليا، و85% منها اختيار من متعدد و15% مقالى.