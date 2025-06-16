شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقرر إغلاق عدد من ممثلياتها وسفاراتها فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إغلاق عدد من ممثلياتها وسفاراتها فى العالم تحسبا لتعرضها لهجمات.

وجددت قيادة الجبهة الداخلية فى الجيش الإسرائيلي، العمل بقرار منع التجمعات واستمرار إغلاق أماكن العمل والمدارس فى إسرائيل. يأتى ذلك بناء على تقديرات احترازية، على أن يسرى ذلك حتى مساء الثلاثاء المقبل.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجومًا واسعًا على إيران بعشرات المقاتلات، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى أن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسى، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".