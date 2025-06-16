شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16-6-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 16 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 16 يونيو فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 ص

موعد صلاة العصر 31: 4

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:32

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 1:01

موعد صلاة العصر 4:39

موعد صلاة المغرب 8:06 م

موعد صلاة العشاء 9:42 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:01

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 4:29 م

موعد صلاة المغرب 7:55 م

موعد صلاة العشاء 9:30 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:04

وقت صلاة الظهر 12:44

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:41 م

وقت صلاة العشاء 9:11 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:49 ص

موعد صلاة العصر 08: 4

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:03

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