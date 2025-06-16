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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16-6-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16-6-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 16 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 16 يونيو فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:07  ص
موعد صلاة الظهر 12:56 ص
موعد صلاة العصر 31: 4
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء  9:32


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 1:01
موعد صلاة العصر 4:39
موعد صلاة المغرب 8:06 م
موعد صلاة العشاء 9:42 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد  صلاة العصر 4:29 م
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء 9:30  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:04
وقت صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة  العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:41 م
وقت صلاة العشاء 9:11 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:25  ص
موعد صلاة الظهر 12:49 ص
موعد صلاة العصر 08: 4
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:03

 

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