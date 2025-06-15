شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات درجات القبول للحاصلين على الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية 2025، ينتظر أولياء الأمور والطلاب خريجى الشهادة الإعدادية تنسيق الثانوية العامة 2025، وهناك مؤشرات لدرجات تنسيق الثانوية العامة 2025، حيث تتراوح درجات القبول ما بين 190 درجة حتى 240 حسب طبيعة كل محافظة، فهناك محافظات تحدد درجات القبول بالثانوية العامة بـ" 200 درجة وبعضها 225 والبعض الأخر تصل إلى 250 و260 درجة من إجمالى المجموع الكلى للشهادة الإعدادية وهو 280 درجة.

ويتم تحديد درجات تنسيق الثانوية العامة 2025، وفق معدل درجات الطلاب فى الصف الثالث الإعدادى، ففى حالة ارتفاع المجاميع يتم رفع الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025، وفى حالة انخفاض الدرجات فى الشهادة الإعدادية يتم النزول بدرجات التنسيق، كما تعتمد كل مديرية تنسيق الثانوية العامة على حدة.

وتعمل المديريات التعليمية التى أعلنت نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية على تجهيز درجات القبول بتنسيق الثانوية العامة 2025 من خلال حصر الأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام بالعام الدراسى المقبل 2026، وتقسيم شرائح المجاميع للطلاب وتحديد متوسط درجات القبول بتنسيق الثانوية لاعامة 2025، على أن تبدأ المديريات فى تحديد تنسيق القبول وتمكين الطلاب من التقدم نهاية يونيو بداية يوليو القادم.