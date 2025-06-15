شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ الإسرائيلية: الإصابات تتزايد نتيجة سقوط الصواريخ الإيرانية في حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الطوارئ الإسرائيلية عن وقوع إصابات عدة نتيجة سقوط صواريخ إيرانية في حيفا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

في المقابل، ردت إيران على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما يزيد على 250 شخصا، فضلًا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

