شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إسرائيلية في قصف إيراني على بات يام وعدد الضحايا يرتفع لـ15 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 09:42 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل امرأة عمرها 44 عاما في بات يام، في قصف صاورخي إيراني استهدف المدينة صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال مقتل 14 مستوطنا وإصابة نحو 250 شخصا في هجمات إيرانية طالت منطقتي برحوفوت، وبات يام جنوب تل أبيب الليلة الماضية.

ومنذ قليل، اندلعت حرائق ضخمة في حيفا المحتلة، نتيجة سقوط صواريخ إيرانية على العديد من الأهداف الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الدفعة الصاروخية استهدفت مصانع أسلحة رافائيل التابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا المحتلة.