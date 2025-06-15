شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق ضخمة في إسرائيل نتيجة سقوط صواريخ إيرانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 09:31 م

اندلعت حرائق ضخمة في حيفا المحتلة، نتيجة سقوط صواريخ إيرانية على العديد من الأهداف الإسرائيلية.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الثالث، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الدفعة الصاروخية استهدفت مصانع أسلحة رافائيل التابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا المحتلة.

وقد أعلنت نجمة داوود (الإسعاف)، إصابة مباني، وعدة أشخاص في قصف صاروخي إيراني استهدف تل أبيب وحيفا المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن العديد من الصواريخ الإيرانية سقط في مناطق متفرقة من البلاد.

أطلقت القوات الإيرانية، دفعة صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل.

وقال الاحتلال في بيان: حدد جيش الدفاع الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت مؤخرا من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد.

وحذر المستوطنين قائلا: "يجب عليك الدخول إلى المناطق المحمية عند تلقي التنبيه، والبقاء هناك حتى إشعار آخر، لن يُسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. يجب عليك الاستمرار في العمل وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".